San Paolo di Jesi, incendio capanno agricolo | Password Magazine

SAN PAOLO DI JESI – I Vigili del fuoco sono intervenuti nel pomeriggio in via Battinebbia, nel comune di San Paolo di Jesi, per l’incendio di un capanno agricolo. La struttura con un’ampiezza di circa 100 mq conteneva all’interno materiale di vario genere tra cui tagliaerba, moto e bici di vecchia data. La squadra di Arcevia è intervenuta con due autobotti e ha provveduto a spegnere le fiamme utilizzando del liquido schiumogeno antincendio, evitando cosi il propagarsi delle fiamme ad un trattore agricolo e ad altro materiale contenuto in un edificio adiacente al capanno. A causa dell’intenso calore si registra il crollo del tetto. Non si segnalano persone coinvolte. I VVF hanno successivamente messo in sicurezza l’area dell’intervento.