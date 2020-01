San Silvestro e Capodanno a Moie, due giorni di festa in piazza Kennedy

MOIE – Due giorni di Festa hanno attirato centinaia di persone in piazza Kennedy a Moie per celebrare il Capodanno. Parliamo della notte di San Silvestro e del pomeriggio di Capodanno che il Comune e la Pro loco Maiolati Spontini hanno organizzato in piazza Kennedy, a Moie, all’insegna della condivisione e dello stare insieme in allegria.

Una sorta di mega festa in famiglia, dove però il salotto di casa si è allargato fino a diventare la piazza. Uno spazio con musica, animazione e tante sorprese, con la conduzione di Selena Abatelli.

In tanti, alla notte di Capodanno, hanno atteso l’arrivo del nuovo anno in compagnia della musica del gruppo I Miuri, con pop dance dagli anni ’70 agli anni ’90. Le famiglie si sono ritrovate poi in piazza anche il Primo Gennaio, con il Capodanno dei Bambini animato da Baby Dance, bolle di sapone, truccabimbi e tante sorprese.