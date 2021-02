San Valentino, il tenore Corinaldesi dedica «Signorinella» alla città | Password Magazine

JESI – Un omaggio alla città per San Valentino da Franco Corinaldesi. Nei vicoli del centro storico, sfruttando la bellezza di una cornice unica, il tenore jesino ha dato prova stamattina del suo talento intonando «Signorinella», versi del poeta napoletano Libero Bovio (video qui: https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=10157776980942793&id=120557287792).

Indossando il frac, con tanto di cilindro e rosa rossa all’occhiello, è stato questo il suo buongiorno a Jesi in questa domenica 14 febbraio. Tenendo in mano un palloncino rosso a forma di cuore, Corinaldesi ha attraversato gli angoli più suggestivi del centro storico. Perché l’Amore non è solo quello che dimora nei cuori delle coppie di innamorati ma anche il sentimento che si prova per la propria città.

Franco Corinaldesi, tenore “sanpietrino”, aveva già regalato momenti di festa ai residenti scendendo in strada per un’esibizione in via del Forno in occasione della Disfida di San Silvestro, a Capodanno. Indimenticabile «La Canzone del Campari», con tanto di brindisi, che aveva portato il quartiere alla vittoria.