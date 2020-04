Sanificare gratis i mezzi di pubblica assistenza: l’iniziativa Detailing Italia a Chiaravalle

CHIARAVALLE– La solidarietà non si ferma, e assistiamo in questi giorni a varie iniziative messe in atto da chi vive e lavora in Vallesina.

È questo il caso della Carrozzeria Oliviero Snc di Chiaravalle , che dallo scorso 24 marzo ha deciso di aderire all’iniziativa promossa dalla rete di associati di Detailing Italia: i due titolari della carrozzeria, insieme ad altri artigiani dell’associazione che presiedono altre Regioni, hanno deciso di dare il proprio contributo sanificando ad ozono gratuitamente le autoambulanze, mezzi dei Carabinieri, Polizia, Protezione Civile, Vigili del Fuoco e Pubblica Assistenza.

La carrozzeria, chiusa al pubblico dallo scorso 16 Marzo, lavora ora a porte chiuse per aiutare chi sta prestando servizi al cittadino, in un momento di grave emergenza come questo. La sanificazione all’ozono permette un’igienizzazione del veicolo e una sanificazione di tutti i tessuti, le plastiche e le condotte dell’aria presenti nell’abitacolo del mezzo. Il tempo impiegato per effettuare questo tipo di trattamento il tempo impiegato è di 20 minuti per le utilitarie, o di 45 minuti per quanto riguarda le ambulanze o mezzi di dimensioni più grandi.

“L’idea della sanificazione – racconta Giovanna Burattini, figlia di uno dei due soci ed impiegata della Carrozzeria- l’abbiamo avuta noi figli dei due titolari, Oliviero e Fabio. Avevamo piacere di aiutare nel nostro piccolo chi si metteva in prima linea, e prendendo esempio da alcune associazioni del nord che avevano iniziato a mettere in atto l’iniziativa, abbiamo pensato di farlo anche noi, e nell’unico modo in cui ci è possibile, offrendo quello che sappiamo fare”.

Così, i due soci, insieme ad altri tre dipendenti, hanno reso servizio in questi giorni a mezzi provenienti dai comuni limitrofi: hanno usufruito del servizio la Protezione Civile, la Croce Gialla e la Polizia Municipale di Chiaravalle, la Protezione Civile, la Polizia Municipale e i Carabinieri di Falconara, con la Protezione Civile e la Polizia Municipale di Monte San Vito, la Polizia di Montemarciano e la Croce Rossa di Jesi.

La Carrozzeria sta mettendo in atto l’estensione del servizio anche per le attività commerciali del Comune di Chiaravalle e di quelli circostanti, per permettere loro di poter effettuare servizi a domicilio in tutta sicurezza.

A cura di Giovanna Borrelli