«Sanitari senza green pass in ospedale? Si applichi la legge» | Password Magazine

JESI – «Controlli green pass in ospedale, situazione paradossale».

A parlare è Pasquale Liguori, coordinatore per il Tribunale dei Diritti del Malato: «In questi giorni stiamo assistendo nel nostro ospedale ad una situazione davvero assurda – afferma – mentre i pazienti sono alle prese con liste di attesa sempre più lunghe per interventi ed esami, la Direzione è costretta a far intervenire i carabinieri per quegli operatori che si rifiutano di esibire o che non hanno il green pass». Una situazione che, secondo quanto riferisce il Tribunale, «nasce dalla mancata applicazione del DL n.44 del 1 aprile 2021 sulle Misure urgenti per il contenimento della pandemia che prevedeva all’art. 4 l’obbligo vaccinale per tutti gli operatori sanitari, cosa che avrebbe evitato oggi inutili controlli, peraltro solo a campione. Stiamo assistendo ad uno scaricabarile da parte della direzione generale che delega i direttori delle UO a fare i controlli del green pass e in qualche caso i medesimi delegano a loro volta i coordinatori infermieristici».

Liguori ricorda ai cittadini cosa prevede l’articolo del citato decreto:

«Entro 5 gg dall’entrata in vigore della legge gli ordini professionali interessati devono inviare alla Regione gli elenchi dei propri iscritti con l’indicazione del luogo di residenza, entro lo stesso termine i datori di lavoro del personale sanitario devono inviare alla Regione gli elenchi del personale in servizio presso la struttura di loro competenza. Entro 10 gg la Regione deve verificare lo stato vaccinale dei soggetti segnalando alle ASL di competenza i nominativi dei soggetti ancora non vaccinati. Ricevuta la segnalazione le ASL invitano gli operatori sanitari non vaccinati a produrre la certificazione di avvenuta vaccinazione; in mancanza di ciò il DL prevede la sospensione da quei servizi in cui il non vaccinato può contribuire ad elevare il rischio di diffusione del contagio».

«Stante quanto disposto dal DL ci domandiamo come, dopo 6 mesi dall’entrata in vigore del DL, oggi facciamo controlli a campione sui green pass degli operatori quando le Istituzioni preposte avrebbero dovuto sapere perfettamente chi è vaccinato o no – dichiara Liguori – ci chiediamo se mai l’iter di cui sopra sia stato messo in atto in maniera corretta o se, per il timore di dover sguarnire le UO, si sia disattesa la norma. Ci domandiamo a questo punto a chi attribuire la colpa di questa situazione, dove si è inceppato l’iter applicativo della legge, a chi imputare la mancata applicazione di una legge che prevedeva obblighi chiari e precisi in fatto di obbligo vaccinale, chi si deve assumere la responsabilità di aver continuato a far operare non vaccinati nelle unità operative, mentre nello stesso tempo per i pazienti e per i loro familiari si applicavano norme rigide anti covid per l’esecuzione di interventi e per l’accesso ai reparti».