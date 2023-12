Santa Lucia a Jesi, tradizione e gastronomia si fondano in ‘Tutto un altro Natale” - Password Magazine

JESI – La ricca tradizione e il fascino culturale di Santa Lucia fanno da sfondo ad un evento speciale che esplora le rappresentazioni di questa emblematica figura femminile realizzate da grandi artisti nelle opere conservate a Jesi e dintorni e celebra al tempo stesso la gastronomia locale.

Oggi pomeriggio (giovedì 14), alle ore 18.00, a Palazzo dei Convegni si terrà infatti l’incontro dal titolo “Santa Lucia nell’iconografia del territorio e presentazione del Biscotto di Santa Lucia” con gli interventi dell’assessora allo sviluppo economico Emanuela Marguccio, del priore della Confraternita di Santa Lucia Gianni Barchi e della responsabile del Museo diocesano Katia Buratti.

L’evento offre un affascinante sguardo su come la santa sia stata raffigurata nell’arte e nella cultura popolare del territorio, mettendo in luce la sua importanza e il suo impatto nella storia locale. In aggiunta, l’evento sarà impreziosito dalla presentazione del ‘Biscotto di Santa Lucia’, un dolce tradizionale che viene preparato in suo onore, realizzato con il Verdicchio dei Castelli di Jesi. I partecipanti avranno l’opportunità di assaggiare questo delizioso dolce e di scoprire di più sulla sua storia e sulle sue origini.

La combinazione di arte, storia e gastronomia rende questo evento un’occasione perfetta per approfondire la conoscenza delle tradizioni locali e per celebrare la figura di Santa Lucia in un modo unico e coinvolgente.

I biscotti di Santa Lucia, che diventano così un originale regalo di Natale, si possono acquistare presso la pasticceria Note di Dolce di Via Cesare Battisti che ne ha curato la produzione e su donazione volontaria presso la Biblioteca Planettiana, il Teatro Pergolesi ed i Musei di Palazzo Pianetti. Il ricavato delle donazioni sarà devoluto la Fondazione vallesina Aiuta per progetti educativi rivolti ai minori.

Sempre in onore di Santa Lucia, per domenica prossima (17 dicembre), con inizio alle ore 15.30, è organizzato un trekking dalla Chiesa di San Giovanni di Dio (più nota come Chiesa di Santa Lucia o Chiesa dell’Ospedale) alla Cattedrale, un percorso a tappe nei luoghi che hanno fatto la storia della confraternita jesina.

L’iniziativa è sostenuta da Pacenti Assicurazione e dagli altri sponsor di “Tutto un altro Natale”: Apra, Martin Brando, Multiplex Giometti, Kreo Brico & Casa, MBJ Mercedes-Benz Jesi, COOP Alleanza 3.0, Viva Servizi e Diatech Pharmacogenetics.