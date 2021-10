Santa Maria Nuova, Alfredo Cesarini riconfermato sindaco | Password Magazine

SANTA MARIA NUOVA – A Santa Maria Nuova, Alfredo Cesarini è di nuovo sindaco.

Il candidato, l’unico in lizza per la fascia tricolore, ha ottenuto l’80% delle preferenze, vincendo lo scoglio del quorum. Hanno votato 1502 cittadini dei 3168 aventi diritto, in percentuale il 47,41%. Superata dunque la soglia del 40% dei votanti – 1300 persone circa – e il 50% dei consensi necessari per governare, parte il Cesarini bis. «É andata bene – fa sapere con soddisfazione il riconfermato sindaco -, molte persone sono andate alle urne dimostrandoci fiducia, con pochissime schede nulle e bianche. Questo è il segno che abbiamo amministrato bene negli ultimi cinque anni». Un risultato che scongiura dunque il rischio di commissariamento per il Comune di Santa Maria Nuova. Con Cesarini, sono stati eletti tutti e 12 i candidati della lista unica, che andranno quindi a formare il consiglio comunale. Si tratta di Angelo Ruggeri, Andrea Benigni, Gianluca Benigni, Andrea Biagetti, Tatiana Castellani, Danilo Felicetti, Romina Ferretti, Sara Magrini, Massimo Moreschi, Massimiliano Nicolini, Claudia Pierandrei, Mattia Pompozzi.