Santa Maria Nuova, Casa di Riposo: tre ospiti escono dalla quarantena | Password Magazine

SANTA MARIA NUOVA – «Questa settimana c’è stato un ulteriore aumento di persone positive e dai dati forniti emerge che diversi positivi sono in via di guarigione». Così il Comune di Santa Maria Nuova informa i cittadini sui canali istituzionali. Attualmente, sul territorio sono 66 le persone positive e 44 i quarantenati:

«Nella Casa di Riposo – Residenza Protetta si segnala la uscita dalla quarantena per negatività di 3 ospiti e il decesso di un ospite, ma per causa diversa dal covid.

Da segnalare la sospensione delle lezioni in presenza in una classe della scuola “B. Croce” fino al 20 novembre».