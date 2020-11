Santa Maria Nuova, contagi alla Casa di Riposo | Password Magazine

SANTA MARIA NUOVA – Non è stato risparmiato dal covid neanche il Comune di Santa Maria Nuova. In data 30 ottobre, erano 36 le persone risultate positive e 4 quelle in quarantena. La maggior parte sono concentrate all’interno della Casa di Riposo: «Dei 31 ospiti, 28 sono risultati positivi e 3 sono stati messi in quarantena – spiega il sindaco Alfredo Cesarini -. Per fortuna, ad oggi, non ci sono casi gravi e solo due persone sono state portate al Pronto soccorso. È stato allestito un reparto Covid per gestire meglio gli ospiti che vengono monitorati anche con l’ausilio di personale medico inviato dalla USCA (Unità speciali per la continuità assistenziale). Inoltre l’ASUR e la Polis stanno lavorando sulla possibilità di inserire anche un’assistenza sanitaria notturna per evitare il ricovero ospedaliero delle persone positive». Tutte le informazioni ai familiari seguono i protocolli stabiliti dalla Regione, quindi la prima informazione sulla positività di una persona viene effettuato dalla ASUR. Il Comune è vicino alle famiglie, pronto ad offrire supporto e informazioni in questo momento così difficile per la comunità. La raccomandazione che fa il sindaco è quella di non abbassare la guardia e di rispettare le regole. Per far fronte all’emergenza, nel ponte di Ognissanti il sindaco aveva vietato con un provvedimento i gruppi del “dolcetto o scherzetto” di Halloween; i cimiteri sono stati presidiati dalla Protezione civile per evitare rischio assembramenti.