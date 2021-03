Santa Maria Nuova, contagiato il sindaco: «Ho ceduto il mio vaccino, lo rifarei» | Password Magazine

SANTA MARIA NUOVA – A «faccia a faccia» con il virus anche al sindaco di Santa Maria Nuova Alfredo Cesarini, 69 anni, da sabato ricoverato all’ospedale Carlo Urbani di Jesi per il covid. É lui stesso a far sapere in un post sui social della sua «battaglia impari contro quel nemico invisibile che non si è accontentato di colpire solo te, ma che ti ha colpito dove ti fa più male: negli affetti più cari». Il contagio non ha infatti risparmiato la moglie e i parenti a lui più prossimi. «Allora lo sconforto ti assale – scrive Cesarini – e rischia di sopraffarti: la voce si affievolisce ogni giorno di più, taci, pensi, vivi e non vivi, passi momenti bui, interminabili notti insonni che non finiscono mai, il termometro e l’ossimetro disseminati per tutta casa diventati improvvisamente gli unici oggetti di culto giornaliero. Una ossessione». Dopo un periodo di isolamento nella sua abitazione, quando tutto sembrava passato, è arrivata la febbre e successivamente il ricovero in ospedale: «Una cosa ho cercato di imparare subito: non mollare mai, altrimenti è solo disperazione – racconta Cesarini — Nella vita di situazioni difficili ne ho dovute superare tante. Questa è una grande prova. Forse la più grande, la più dura, la più imprevedibile». Al momento, le sue condizioni di salute sembrano essersi stabilizzate e il primo cittadino non manca di ringraziare i sanitari anche a nome dei familiari che stanno ricevendo cure a casa: «Ringrazio, in questa fase, a nome di tutti noi il dottor Brecciaroli, i medici dell’USCA, quelli dell’ospedale Carlo Urbani di Jesi e tutto il personale ausiliario che ci stanno curando con grande professionalità. E poi gli amici e tutti quanti in questi giorni ci sono vicini in tanti modi, facendoci sentire coccolati e meno soli».

Poi una confessione: il sindaco Cesarini rivela a tutti qualcosa che finora ha tenuto nascosto. Un gesto d’amore compiuto per la comunità, da Sindaco con la S maiuscola.

«Ho avuto l’occasione di vaccinarmi con giustificabili ragioni sanitarie, ma ho scelto di fare un passo indietro per non essere additato come ‘privilegiato’ o peggio ‘casta’». Critiche e parole di disprezzo contro i politici che spesso dilagano sui social: «Io non mi ritengo un bravo politico, non sta a me giudicare, ma… conosco bene due parole ‘dovere’ e ‘onestà’, compresa quella intellettuale… di chi crede nella vera Politica» spiega. «Ho deciso di aspettare il mio turno, come ha fatto il presidente Mattarella. Ma io con quella scelta che rifarei anche oggi, ho messo a rischio la mia salute e forse oggi non sarei qui da solo davanti a questa finestra di una stanza di ospedale, con la stessa immagine fissa da giorni». Da qui l’appello al rispetto per chi fa vera Politica: «Chiedo scusa se mi permetto di chiedere rispetto per chi fa vera Politica, per chi lavora seriamente. Per i tanti Sindaci seri e onesti, troppo spesso lasciati soli in questa terribile pandemia, alcuni di loro anche morti per covid nello svolgimento del loro dovere. Chiedo rispetto! lo chiedo sopra tutto per le persone che si impegnano per gli altri facendo Politica in modo serio fuori da ogni retaggio ideologico».