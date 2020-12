Santa Maria Nuova, Festa della Sacra Famiglia alla parrocchia di Collina | Password Magazine

SANTA MARIA NUOVA – É stata celebrata oggi la Festa della Sacra Famiglia della parrocchia di Collina oggi con il Vescovo mons. Don Gerardo Rocconi.

«Quest’anno una giornata particolare che ci fa riflettere molto sul ruolo fondamentale della famiglia – fa sapere il sindaco Alfredo Cesarini – Durante questi mesi difficili tutte le famiglie si sono dovute confrontare con una situazione nuova e complicata. Molte famiglie si sono trovate improvvisamente anche con problemi economici ed è stato molto importante l’intervento pubblico di aiuto».

Sono 172 le famiglie della cittadina di Santa Maria Nuova che sono state aiutate economicamente con quasi 60 mila euro di buoni spesa: «Una situazione che ci ha fatto molto riflettere sulla fragilità economica di tante famiglie della nostra comunità e che ci preoccupa. Confidiamo in una risoluzione quanto prima, ma come è stato in questi mesi il Comune è vicino ad ogni famiglia e non esitate a segnalare situazioni di difficoltà».