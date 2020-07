Santa Maria Nuova, il sindaco: «Basta con i bulli della strada». | Password Magazine

SANTA MARIA NUOVA – Motorini, scooter, apetti, moto che sfrecciano per le vie a tutte le ore, specialmente serali. «Tutti siamo stati giovani e quindi si comprende la irrequietezza giovanile, ma quanto sta succedendo da alcune sere nel nostro paese è intollerabile»: così tuona il sindaco di Santa Maria Nuova Alfredo Cesarini. «Basta coni bulli della strada – dice il primo cittadino -. Ci sono vie che vengono letteralmente prese d’assalto con caroselli rendendo la vita degli abitanti un inferno. Questa situazione deve finire. Ieri sera alle 23 ho chiamato i carabinieri per fermare due bulli, uno con uno scooter e l’altro con un apetto con marmitte indefinibili, dei quali ho la targa, che hanno percorso tutte le vie del paese probabilmente per sfregio e disprezzo verso tutti. Per loro fortuna al momento non era disponibile una pattuglia altrimenti avrebbero provato probabilmente l’ebrezza del sequestro dei mezzi. Ci si sta organizzando per un controllo più serrato del territorio e per il controllo a tappeto per la verifica della regolarità delle marmitte di tutti i mezzi».

Altra situazione allo studio è la chiusura serale al traffico di alcune vie partendo dagli impianti sportivi: «Non si comprende perché si debba arrivare a tanto – continua Cesarini – e perchè la scelleratezza di alcuni debba poi penalizzare tutti. Si chiede la responsabilizzazione delle famiglie, perché questi ragazzi una famiglia dovrebbero averla, affinché intervengano prima che sia troppo tardi. Non si vada poi a piangere quando i mezzi verranno sequestrati».