Santa Maria Nuova, posata la 'capsula del tempo': sarà riaperta nel 2050 | Password Magazine

SANTA MARIA NUOVA – Una data importante quella di ieri (21 maggio 2022) a Santa Maria Nuova. Una manifestazione molto coinvolgente per grandi e piccoli. Nella nuova piazza Magagnini è stata celebrata la posa della “capsula del tempo”, dove giovani e bambini santamarianuovesi hanno posto all’interno i loro oggetti e sogni. La capsula sarà riaperta nel 205o.

«Oggi troppo spesso ci si trova a tu per tu solo con un telefonino pur stando in gruppo in mezzo a tanti coetanei. Ci si parla solo coi social – sono le parole del sindaco di Santa Maria Nuova Alfredo Cesarini -. La pandemia negli ultimi due anni ha contribuito in modo determinante a farci sentire più soli. Avete sperimentato la didattica a distanza, quella DAD che metteva apprensione solo a sentirla pronunciare. Ebbene oggi l’atto che stiamo per fare vuole essere un dialogo. Un dialogo fra voi giovani di oggi del 2022 e i vostri coetanei del 2050. Oggi metterete dentro all’urna un po’ di voi per andarlo a rileggere voi stessi fra 28 anni, quando voi sarete donne e uomini, insieme con chi avrà la vostra età di oggi nel 2050. Di cose da mettere e da dire credo ne abbiate tante perché questi 2 anni sono stati “tosti” per tutti ma soprattutto per voi».

La cerimonia è avvenuta nella nuova piazza Magagnini: «Uno spazio ridisegnato completamente e pensato per una vivibilità molto diversa rispetto a prima – ha detto Cesarini -. Una piazza moderna pensata soprattutto per i giovani, ma nel rispetto di tutte le età dal neonato alla persona anziana».