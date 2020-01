Sant’Antonio Abate, a Moie la benedizione degli animali e distribuzione del pane

MOIE – Benedizione degli animali domestici questo pomeriggio nel cortile di Santa Maria. L’iniziativa rientrava tra le funzioni della Chiesa di Santa Maria delle Moie previste per oggi in occasione di Sant’Antonio Abate. Un appuntamento fisso per la comunità e, in particolare, per gli amanti dei quattro zampe che ogni anno si radunano davanti il portone della chiesa per ricevere l’acqua benedette e ascoltare le parole di preghiera del parroco.

Tradizionale anche la distribuzione del pane benedetto di Sant’Antonio Abate, iniziato da questa mattina alle 8.30 nei locali della parrocchia e in programma fino alle 19.