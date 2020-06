SARS CoV2 e la malattia Covid-19 oggi, convegno con il prof. Clementi | Password Magazine

JESI – Si svolgerà presso la sede della Fondazione Cassa di Risparmio di Jesi venerdì 3 luglio alle ore 18 il convegno dal titolo SARS CoV2 e la malattia Covid-19 oggi in cui interverrà il prof. Massimo Clementi, Ordinario di Microbiologia e Virologia all’ Università Vita-Salute San Raffaele, Facoltà di Medicina e Chirurgia.

MASSIMO CLEMENTI, di origine jesina, dirige il laboratorio di Microbiologia e Virologia dell’Ospedale San Raffaele di Milano. Con il suo team ha isolato il virus della SARS e nel 2020 il coronavirus responsabile della pandemia. Autore di oltre 350 lavori scientifici, all’Università Vita-Salute San Raffaele, dov’è stato anche preside della facoltà di Medicina e Chirurgia fino al 2019 per tre mandati consecutivi, ha attivato la Scuola di specializzazione in Microbiologia e Virologia.

Durante l’incontro il Prof. Clementi, che è stato in prima linea sin dall’inizio dell’emergenza Corona virus, ripercorrerà la storia delle epidemie che hanno colpito la nostra specie sottolineando le tante continuità con il passato: dall’abbigliamento del medico all’autocertificazione, dalla nascita della solidarietà in periodi di crisi estrema all’emergere di sentimenti di egoismo e autoconservazione. Ma tante anche le discontinuità, come la percezione della morte delle persone anziane e la globalizzazione, e quindi la maggiore e più rapida diffusione degli agenti patogeni.

Il Prof. Clementi spiegherà la natura dei coronavirus, il salto di specie e le zoonosi. Illustrerà come la malattia si sia oggi trasformata e sottolineerà l’importanza della mascherina e del distanziamento interpersonale, che non possono ancora essere abbandonati perché sono l’unica garanzia nei confronti di una nuova recrudescenza del virus.

Cercheremo di capire con il Professore come adattare il nostro stile di vita per convivere al meglio con il Covid-19 nei prossimi mesi.

Al termine dell’incontro il Prof. Massimo Clementi sarà intervistato dal Dott. Giovanni Filosa per la prima presentazione del suo ultimo libro “LA RIVOLTA DELLA NATURA”, scritto con l’autrice best seller Eliana Liotta, con la consulenza dello European Institute on Economics and the Environmnent, edizioni La Nave di Teseo, uscito il 25 giugno u.s., in cui tratta del nesso tra le nuove epidemie e l’impatto dell’uomo sull’ambiente.

L’ingresso all’incontro è gratuito ma è obbligatoria la prenotazione al numero 0731/207523 o tramite email a info@fondazionecrj.it