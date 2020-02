Sbanda con l’auto per schivare un gatto e si ribalta: è grave

ANCONA – Soccorsi a lavoro questa mattina alle 11.50 circa, in via Posatora per un incidente stradale. Per cause in fase di accertamento, un’autovettura ha urtato le transenne parapedonali poste sul marciapiede ribaltandosi. Al volante c’era un 41enne che è stato trasportato al Pronto soccorso di Torrette dai sanitari del 118 con un codice rosso avanzato. Sul posto anche i Carabinieri per i rilievi del caso. Secondo una prima, sembrerebbe che l’auto abbia sbandato nel tentativo di schivare un gatto. La squadra dei vigili del fuoco ha messo in sicurezza l’auto e la zona dell’intervento.