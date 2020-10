OSTRA VETERE – I vigili del fuoco sono intervenuti alle ore 4 circa, a Ostra Vetere, in via Marulli, per l’incendio di uno scantinato.

Sul posto con due automezzi la squadra dei pompieri ha estinto l’incendio e messo il locale in sicurezza.

Non si segnalano persone coinvolte. Sul posto anche i Carabinieri.