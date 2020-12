Scatole di Natale: un regalo per chi ne ha bisogno. | Password Magazine

MOIE- Scatole di Natale è l’iniziativa promosse dalle ragazze e dai ragazzi dell’ Azione Cattolica di Moie, che prevede una raccolta di regali per consegnare in tempo di Covid un sorriso soprattutto ai più bisognosi.

Questa iniziativa, che è stata lanciata dalla Diocesi di Milano, nasce in questo periodo, discostandosi un po’ dalla tradizionale raccolta viveri, perché, dicono i ragazzi dell’AC, «il natale non è sopravvivenza ma si può considerare anche come, stare bene avendo un qualcosa di carino e confortevole di cui comunque si necessita».

I regali impacchettati saranno consegnati presso la chiesa Cristo Redentore sabato 19 dicembre, con un biglietto di auguri nel quale, sul retro, dovrà essere indicato se il regalo è per un bambino, un uomo o una donna. I pacchetti verranno conservati nella chiesa, dove le persone più in difficoltà potranno ritirarli in totale anonimato e sicurezza.

L’invito dell’AC è alla più ampia partecipazione possibile da parte di tutta la cittadinanza e alla generosa donazione di materiale non troppo costoso, ma allo stesso tempo di fondamentale importanza per i meno fortunati.