«Scelgo Cupra», gli incontri con la candidata sindaco Laura Paolini | Password Magazine

CUPRAMONTANA – É pensata per avvicinarsi quanto più possibile ad ogni singolo cuprense ed ascoltare direttamente la loro voce la prossima serie di incontri della candidata sindaco di Cupramontana Laura Paolini. Una carrellata di appuntamenti per farsi conoscere dai più e aprirsi ancora una volta al colloquio diretto e personale. E’ così che, insieme ai suoi sempre più numerosi sostenitori, ha previsto un programma di incontri vicino ad ogni fascia di età ed al raggiungimento di ogni zona del paese. «Da incontri con tecnici per affrontare insieme le problematiche del paese a iniziative dal tono più “giocoso” – si legge in una nota del gruppo Scelgo Cupra – dalla partita in bocciofila (sfida aperta all’ultima boccia con gli associati, domenica 12/9 ore 15.30), al volontariato sociale della Croce Verde (mercoledì 15 ore 21.15), alla seduta aperta dedicata ai giovani e alle loro necessità (mercoledì 15/9 alle 18, presso la Sala Consiliare del Municipio).

Dopo tanti incontri tematici (come domenica 12/9, ex Fornace ore 21.15), di ascolto ed anche di pura accoglienza – che pur continuano presso la sede in Piazza Cavour 28 – si parte ora anche con l’accoglienza in casa o in azienda (Concessionaria auto in Via Spontini, giovedì 16/9 ore 21.15) da parte degli stessi cittadini: persone che hanno riposto in Laura Paolini la fiducia per il futuro del loro paese ed hanno già detto, come lei, “Scelgo Cupra”» .