Schiamazzi ed eccessi in centro, residenti protestano | Password Magazine

JESI – Eccessi da movida notturna sono stati segnalati oggi sui social dai residenti del centro storico: schiamazzi, urla, pipì nei vicoli, degrado e sporcizia.

«A frotte nelle via Roccabella, fino alle due, giovani e giovani ubriachi che urlano e piangono incuranti di noi abitanti – è il commento di un residente – Sembra di essere nell’anticamera degli inferi». C’è anche chi si lamenta di bicchieri e bottiglie lasciate nei vicoli, chi si è rivolto nel cuore della notte al 112 e al 113 per richiedere l’intervento delle forze dell’ordine: «La cosa che fa più tristezza – commenta un altro – è che sono quasi sempre minorenni. Stanotte un ragazzino stava quasi per collassare, fortunatamente un ragazzo più grande di passaggio se n’è preso cura. Chi rimane indifferente a questo degrado anche sociale ne è complice».