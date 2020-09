Schianto contro una colonnina dell'Enel, ferito anche un bambino | Password Magazine

FABRIANO – I vigili del fuoco sono intervenuti alle 2 circa a Fabriano, in località Cà Maiano, per un incidente stradale. Per cause da accertare il conducente di un’autovettura ha perso il controllo del mezzo ed andava ad urtare una colonnina contenente un quadro elettrico per esterno. Due occupanti dell’auto sono stati medicati dai sanitari del 118 presenti sul posto, mentre altri due, di cui una mamma e un bambino, sono stati trasportati rispettivamente all’ospedale di Fabriano e di Jesi per le cure del caso. La Squadra di Fabriano intervenuta con un’autobotte ed un mezzo 4×4 ha messo poi in sicurezza la zona dell’intervento per assicurare la massima tranquillità agli operatori nel delicato lavoro di rimozione dell’auto sopra la colonnina elettrica distrutta dall’incidente. Sul posto anche i Carabinieri ed i tecnici dell’ENEL.