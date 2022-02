Schianto fatale a Serra de' Conti, la vittima è un 16enne | Password Magazine

SERRA DE’ CONTI – Non è il conducente, come inizialmente si pensava, ad essere deceduto nel tragico incidente di questa mattina in via Fornace, a Serra de’ Conti. La vittima è un ragazzo di soli 16 anni, fermano, che al momento dello schianto si trovava sul sedile del passeggero. Da prime notizie, sembrerebbe che il ragazzo fosse impegnato in uno stage: il ragazzo era studente in una centro di formazione professionale e stava svolgendo un periodo di stage curriculare nel campo della termo idraulica.

Troppo gravi le ferite riportate nel violento schianto contro un albero che ha distrutto il furgone. Alla guida del mezzo c’era invece un 37enne, operaio, proveniente dal fermano. Le sue condizioni sono gravissime ma è stato estratto ancora vivo dalle lamiere.

Saranno i carabinieri e la Polizia locale a ricostruire la dinamica dell’incidente.