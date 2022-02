Schianto fatale contro albero, morto conducente dell'auto | Password Magazine

SERRA DE’ CONTI – I vigili del fuoco sono intervenuti in via Fornace nel comune di Serra de Conti per un incidente stradale. Per cause in fase di accertamento l’autista di un autocarro ha perso il controllo del mezzo andando a sbattere contro un albero nel campo adiacente alla carreggiata. La squadra di Arcevia in collaborazione con i Sanitari del 118 ha provveduto ad estrarre il conducente dal mezzo: purtroppo ne è stato constatato il decesso da parte del medico presente sul posto. I vigili del fuoco hanno successivamente messo in sicurezza l’area dell’intervento. Sul posto anche i Carabinieri di zona e la Polizia. Municipale.