GROTTAMMARE – I Vigili del fuoco sono intervenuti questo pomeriggio in A14 al Km 303 nord per un incidente stradale con tre mezzi pesanti coinvolti, di cui uno è andato a fuoco dopo l’urto. Due gli autisti deceduti. Intervenute le squadre VVF di San Benedetto del Tronto e Fermo che hanno spento le fiamme ed effettuato la messa in sicurezza. Sul posto la polizia autostradale e 118.

Il traffico è al momento bloccato.