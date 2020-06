Schiavoni (Confindustria Marche) «Bacci candidato ideale per governare in Regione» | Password Magazine

JESI – Ancora nessun intesa al tavolo nazionale del centrodestra sulla scelta del candidato per le Marche. Mentre il confronto si fa serrato su Puglia e Campania, per la maggiore importanza demografica, le Marche restano un po’ un fanalino di coda. Nulla è cambiato rispetto a ieri: Fratelli d’Italia chiede Acquaroli come candidato del centrodestra, in base agli accordi dello scorso anno mentre il leader della Lega Salvini vorrebbe puntare su personaggi nuovi, come i civici. Spuntano ipotesi come Fabrizio Ciarapica, sindaco di Civitanova, e Massimo Bacci, sindaco di Jesi. Il nodo si sarebbe dovuto sciogliere durante gli incontri di ieri ma il centrodestra ha deciso di prendere ulteriore tempo, fino alla prossima settimana.

Intanto, dopo il sì di Confindustria Ancona, Confcooperative e Confagricoltura Marche, per Bacci arriva l’appoggio da Confindustria Marche: «Premesso che parlo a titolo person­ale – dichiara il presidente Claudio Schiavoni – conosco Massimo Bacci e devo dire che ha amministrato molto bene Jesi, città dove si trova la mia azienda e dove vi­vo gran parte della giornata. Per questo posso testimoniare direttamente che, so­tto la sua guida, Jesi ha cambiato ​ vol­to. È una persona br­avissima, competente e preparata. Altra caratteristica impor­tante: viene dal mon­do del lavoro che non è cosa di poco con­to. Insomma ha tutte le qualità giuste per essere un candida­to ideale ad assolve­re al meglio il ruolo di presidente della Regione Marche».