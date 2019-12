School party, tre minorenni in ospedale: «Alcol prima della disco»

MONSANO – Si ubriacano per lo school party e finiscono in ospedale. Quattro giovanissime, di cui tre minorenni, sono state soccorse la notte tra domenica e lunedì per abuso di alcol fuori il Miami Club di Monsano, locale dove si stava svolgendo il gran galà studentesco degli studenti dei licei e degli istituti superiori di Jesi e provincia. Le ragazze sarebbero arrivate in discoteca già ubriache, essendo vietata ai locali la vendita di alcolici a minori: «C’erano gruppi di ragazzini radunati fuori dalla disco intenti a bere vino e superalcolici già prima delle 23 – racconta un papà che si trovava fuori il locale ad aspettare l’uscita del figlio- . Veder finire all’ospedale per abuso d’alcol ragazzi tra i 14 e i 18 anni mi avvilisce». Per soccorrere le ragazze ci sono volute tre ambulanze della Croce Verde di Jesi e l’automedica: tutte sono state trasportate intorno l’1 all’ospedale Carlo Urbani di Jesi, in tempo per evitare il coma etilico. «Siamo di fronte a un problema molto grave e non di una sera – spiega il papà che ha assistito alle operazioni -, è sbagliato il modo in cui questi ragazzi affrontano il divertimento».