Sciame d'api, ecco cosa fare quando se ne trova uno | | Password Magazine

JESI – È stato recuperato proprio ieri uno sciame d’api che si era annidato sulla pianta di un’abitazione privata in via Cartiere Vecchie, davanti al distributore MetabarMetanò. Si è dovuto provvedere a chiamare un apicoltore per mettere in sicurezza le api che, di fatto, sono una specie protetta per l’elevato contributo che danno all’ambiente. Trovarsi improvvisamente però uno sciame d’api vicino casa può mettere in allarme. Si tratta di un fenomeno naturale e tipico di questo periodo dell’anno…. con conseguenti chiamate ai vigili del fuoco.

Il 115 interviene però solo quando è a repentaglio la salute pubblica o quando lo sciame si trova in parti così nascoste da richiedere l’intervento dell’autoscala.

Dal momento che le api sono protette, serve sempre l’intervento di personale specializzato. Dunque la prima cosa da fare è evitare il fai da te. Chi trova uno sciame deve segnalarlo ai vigili del fuoco o ai vigili urbani (che hanno l’obbligo di farlo catturare da un apicoltore), oppure può contattare direttamente un apicoltore.

Solo questa figura professionale sa come muoversi: si avvicinerà allo sciame, posizionandovi sotto un’arnia. In genere, basta uno scossone deciso per farvi cadere le api dentro. Poi chiuderà il coperchio e lascerà sul posto l’arnia fino a sera per permettere alle api, attratte dall’odore della regina, di entrare tutte nella nuova casa. Infine porterà via l’arnia e il suo contenuto.