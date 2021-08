Scie di terra sulla sede stradale, qualche disagio al traffico | Password Magazine

JESI – Zolle di terra, probabilmente cadute da qualche mezzo pesante, sulla carreggiata stanno creando disagi al traffico. Ne sono state segnalate in diverse parti della città: una scia che parte da via dell’Agraria prosegue per via dei Colli e continua da via Gramsci a via Erbarella, viale del Lavoro fino a proseguire in direzione Chiaravalle. La Polizia locale è stata avvertita, una pattuglia è già intervenuta in via dei Colli per gli accertamenti. Saranno attivati interventi di rimozione degli ostacoli.