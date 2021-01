Scivola in casa, anziana soccorsa | Password Magazine

JESI – Una signora di 96 anni è stata soccorsa questa mattina, intorno alle 10.30, nel suo appartamento al secondo piano di via Corso Matteotti a seguito di una caduta. La donna, nell’intento di andare ad aprire la porta per ricevere una visita, è scivolata nell’atrio, non riuscendo a rialzarsi. Sono stati allertati i soccorsi, attraverso il numero d’emergenza 112: sul posto sono intervenuti un’ambulanza della Croce Rossa, i vigili del fuoco e i carabinieri.

La squadra dei vigili del fuoco del Distaccamento jesino è riuscita ad introdursi nell’appartamento, aprendo la porta e permettendo ai sanitari di introdursi all’interno: la signora è stata caricata in ambulanza e trasportata al Pronto soccorso per accertamenti.