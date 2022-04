Scivola lungo un percorso speleo, soccorsa una donna | Password Magazine

GENGA – I Vigili del fuoco sono intervenuti alle ore 12.30 circa a Genga, nel fabrianese, per soccorrere una donna che stava percorrendo un sentiero speleo. Mentre stava effettuando la discesa, era infatti scivolata lungo il sentiero. La squadra di Fabriano in collaborazione con il soccorso CNSAS ha recuperato la signora trasportandola su una barella specifica fino all’uscita del percorso, per poi affidarla alle cure dei sanitari del 118 che hanno poi provveduto al trasporto presso il Pronto Soccorso dell’ospedale per accertamenti. Sul posto anche i Carabinieri di zona e la Polizia locale.