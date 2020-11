Scomparsa Gigi Proietti, il ricordo e il saluto del Teatro Pergolesi di Jesi | Password Magazine

JESI – Si è spenta oggi la luce di Gigi Proietti, faro del teatro italiano, grande maestro, modello e punto di riferimento per generazioni di attori.

«Lo ricordiamo al fianco di Valeria Moriconi, lui giovane attore, nel 1968, nella commedia La presidentessa con la regia di Franco Enriquez, e anni più tardi al Teatro Pergolesi di Jesi, strabiliante mattatore nel novembre 1982 in Così mi piace. (As i like it Madam) e nel marzo del 2003 in Io, Toto e gli altri» è il ricordo della Fondazione Pergolesi Spontini che lo saluta, con infinita riconoscenza, con le parole del direttore generale Lucia Chiatti: