Scontro a tre, un ferito in eliambulanza a Torrette | Password Magazine

SENIGALLIA – I vigili del fuoco sono intervenuti alle 17.55 circa a Senigallia, lungo la Strada Provinciale Corinaldese per un incidente stradale. Per cause in fase di accertamento tre autovetture si sono scontrate tra loro ed una di queste si è ribaltata su un lato. Tre sono stati i feriti soccorsi dai Sanitari del 118 di cui uno è stato trasportato con l’eliambulanza presso l’Ospedale Regionale di Torrette. La Squadra di Senigallia intervenuta con un’autobotte ed un mezzo 4×4 ha messo in sicurezza la zona dell’intervento. Sul posto anche i Carabinieri.