Scontro alla rotatoria di via XX Luglio, un giovane al Pronto soccorso. | Password Magazine

JESI – Incidente nella tarda mattinata di oggi alla rotatoria di via Roma con via XX Luglio. Per cause in corso di accertamento, una Fiat Multipla si è scontrata contro un furgone, con la prima che finiva a ridosso di un’isola spartitraffico. Per fortuna non ci sono stati feriti gravi, solo danni ai mezzi. Il giovane conducente del furgone, di 21 anni, è stato trasportato al Pronto soccorso del Carlo Urbani per accertamenti da un’ambulanza della Croce Verde di Jesi. Illeso il conducente della Multipla. Sul posto la Polizia locale per i rilievi.