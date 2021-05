Scontro all'incrocio, una donna in ospedale | Password Magazine

JESI – Scontro tra due auto questa mattina alle 8 in via Minonna, alla rotatoria con via Musone. L’impatto è avvenuto tra una Fiat Punto, condotta da una 45enne jesina, e una Mercedes, su cui viaggiava un 44enne anche lui residente in città. Per fortuna, non ci sono stati feriti gravi: solo la conducente della Fiat è stata trasportata da un’ambulanza della Croce Verde di Jesi in ospedale ma per accertamenti. Sul posto la Polizia locale per i rilievi.