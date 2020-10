Scontro frontale a Montemarciano, attivati i soccorsi | Password Magazine

MONTEMARCIANO – Soccorsi a lavoro questa mattina intorno alle 9,05 circa a Montemarciano, in via Gabella. per un incidente stradale. Per cause in fase di accertamento due autovetture si sono scontrate frontalmente. La Squadra dei vigili del fuoco di Senigallia, intervenuta con un’autobotte ed un mezzo 4×4, ha collaborato con i Sanitari del 118 per estrarre una donna dall’auto, la quale successivamente è stata trasportata all’ospedale regionale di Torrette di Ancona per le cure del caso. I Vigili mettevano poi in sicurezza la zona dell’intervento. La strada rimaneva chiusa al traffico per il tempo necessario alle operazioni di soccorso. Sul posto anche la Polizia Locale.