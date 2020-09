Scontro frontale, due feriti | Password Magazine

ANCONA – I vigili del fuoco sono intervenuti alle 20,10 circa ad Ancona, in Via del Conero, per un incidente stradale. Per cause in fase di accertamento due autovetture si sono scontrate frontalmente. La Squadra di Ancona intervenuta con un’autobotte, ha collaborato con i Sanitari del 118 presenti sul posto per l’estrazione di uno dei due feriti. Gli stessi sono stati successivamente trasportati all’Ospedale Regionale di Torrette per le cure del caso. I Vigili del fuoco hanno provveduto poi a mettere in sicurezza la zona dell’intervento. Sul posto anche la Polizia stradale.