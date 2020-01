Scontro frontale sulla Sp14, c’è una vittima.

CORINALDO – Scontro fatale a Corinaldo, il bilancio è di una vittima, un ferito e due auto distrutte.

L’incidente è avvenuto nel tardo pomeriggio di ieri, intorno le 18.10, in via degli Olmigrandi, sulla Sp14: un terribile frontale che ha coinvolto una Fiat Panda e una Renault Kangoo.

La squadra dei vigili del fuoco e il 118 hanno soccorso il conducente della Panda, estratto dalle lamiere poi trasportato all’ospedale di Torrette. Per il conducente del Kangoo invece non c’è stato nulla da fare: i sanitari, nonostante i tentativi di rianimarlo, non hanno che potuto constatarne il decesso. A perdere la vita è stato un anziano del luogo, trovato già incosciente all’arrivo del 118.