Scontro frontale sulla SS16, feriti in ospedale | | Password Magazine

ANCONA – I vigili del fuoco sono intervenuti nel tardo pomeriggio di ieri, alle 19.15 circa, ad Ancona in via Pontelungo per un incidente stradale. Per cause in fase di accertamento due autovetture si sono scontrate frontalmente poco prima dell’uscita di Candia, lungo la SS16 corsia sud. La squadra di Ancona intervenuta con un’Autobotte ha collaborato con il personale del 118 per estrarre la conducente di una delle due auto, la quale e stata trasportata successivamente all’ospedale di Torrette per le cure del caso. I vigili del Fuoco hanno poi messo in sicurezza la zona dell’intervento. Sul posto anche la Polizia Municipale.