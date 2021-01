Scontro frontale tra auto e furgone, c'è un morto | Password Magazine

OFFAGNA – Scontro mortale nel pomeriggio di oggi a Offagna. I vigili del fuoco sono intervenuti alle 17.30 lungo la SP2 per un incidente in cui ha perso la vita un uomo di 43 anni. Per cause ancora da accertare un’autovettura ed un furgone si sono scontrati frontalmente. La Squadra di Ancona sul posto ha estratto la persona all’interno della vettura, in collaborazione con il personale sanitario e il medico del 118, il quale ne dichiarava successivamente il decesso. I pompieri hanno provveduto alla messa in sicurezza dell’area coinvolta. Sul posto anche la Polizia Stradale.