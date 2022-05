Scontro frontale tra tir e auto, un ferito in eliambulanza a Torrette | Password Magazine

FALCONARA MARITTIMA -Soccorsi in azione lungo la SS16, nel Comune di Falconara Marittima, per un incidente stradale avvenuto intorno alle 9 tra un autoarticolato e una vettura. Per cause in fase di accertamento i due mezzi si sono scontrati frontalmente tra loro. La squadra di Ancona in collaborazione con i Sanitari del 118 ha provveduto ad estrarre la conducente dell’auto con tecniche specifiche. Le operazioni per l’estrazione è durata circa un’ora, poi la paziente è stata affidata alle cure dei sanitari i quali successivamente l’hanno trasportata a bordo di un’ambulanza della Croce Verde di Jesi al Pronto soccorso dell’Ospedale di Torrette di Ancona. Sul posto è intervenuto anche l’equipaggio di Icaro. I VVF hanno poi messo in sicurezza l’area dell’intervento. Sul posto anche la Polizia Stradale.