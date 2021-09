Scontro in galleria, una persona in ospedale | Password Magazine

SENIGALLIA – I Vigili del fuoco sono intervenuti questa mattina a Senigallia per un incidente stradale, all’interno della galleria lungo la complanare sud. La squadra dei pompieri sul posto ha estratto una persona dell’auto, utilizzando l’attrezzatura specifica, in collaborazione con il personale del 118.

Sul posto i Carabinieri per i rilievi.