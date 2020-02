Scontro tra auto e apecar: due feriti in codice rosso a Torrette

MONTE SAN VITO – Grave incidente in via Selva nelle prossimità della chiesa nella frazione di Borghetto: due persone sono state trasportate a Torrette in codice rosso.

Poco dopo le 17, per cause ancora ignote, si sarebbero scontrati una Polo Volgswagen guidata probabilmente da una donna e un ape-car con a bordo un 15enne.

Sul posto sono prontamente intervenuti un’ambulanza della Croce Verde di Jesi, una della Croce Gialla di Chiaravalle e l’automedica di Falconara.

Il ragazzo riporterebbe un trauma cranico commotivo e un profondo taglio sul sopracciglio destro: dopo essere stato stabilizzato sul posto, il giovane 15enne è stato trasportato in codice rosso all’ospedale d Torrette dalla Croce Verde di Jesi. Anche l’altro paziente, dopo avere ricevuto le prime cure sul posto, è stato trasportato dalla Croce Gialla di Chiaravalle a Torrette in codice rosso.

Entrambi sembrerebbero fuori pericolo di vita.

Durante le operazioni di primo soccorso, il comune di Monte San Vito aveva dato la segnalazione che la strada era stata chiusa a causa di un incidente.