Scontro tra auto, nell'incidente due feriti | Password Magazine

SENIGALLIA – I vigili del fuoco sono intervenuti alle ore 17.45 circa lungo la strada di San Gaudenzio a Senigallia per un incidente stradale. Per cause in corso di accertamento, due autovetture si sono scontrate tra loro. La squadra di Senigallia, intervenuta con un’autobotte ed un mezzo 4×4, in collaborazione con i sanitari del 118 ha provveduto ad estrarre il conducente di una delle due auto il quale successivamente è stato trasportato al Pronto Soccorso di Senigallia insieme ad un’altra persona coinvolta nell’incidente. Sul posto anche la Polizia Municipale del posto.