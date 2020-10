Scontro tra autobus e vettura, un ferito | | Password Magazine

SCORCELLETTI – Tamponamento tra vettura e autobus nella tarda mattinata di oggi a Scorcelletti, in via Clementina Nord, poco prima dell’intersezione con via Monteschiavo. Per cause in corso d’accertamento, sono rimasti coinvolti nell’incidente un autobus della tratta extraurbana che procedeva verso Moie e una Volkswagen Touran che viaggiava nella stessa direzione.

Trasportato al Pronto soccorso di Jesi da un’ambulanza della Croce Verde di Jesi il conducente della vettura: si tratta di un uomo di 56 anni che nell’impatto ha riportato dolori al torace. Le sue condizioni non sarebbero comunque gravi. Sul posto, i carabinieri per i rilievi dell’incidente e la regolazione del traffico che ha subito rallentamenti.