Scontro tra camion e monovolume, feriti trasportati a Torrette

BELVEDERE OSTRENSE – I vigili del fuoco sono intervenuti alle ore 16.45 circa a Belvedere Ostrense, sulla SP 17, in via Vaccarilese (al Km 9) per un incidente stradale. Lo scontro è avvenuto tra un camion e una monovolume.

All’arrivo della squadra dei pompieri, i feriti erano già fuori dai veicoli e affidati alle cure dei sanitari, quindi si è proceduto alla messa in sicurezza dei mezzi coinvolti.

I feriti sono stati trasportati all’ospedale di Torrette. Sul posto la Polizia Stradale per i rilievi.