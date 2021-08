Scontro tra due auto alla rotatoria, una minorenne trasportata in ospedale | | Password Magazine

JESI – Incidente nel primo pomeriggio di oggi, intorno alle 14.30, in via Minonna, alla rotatoria con via Macerata, in direzione Santa Maria Nuova. Per cause in corso di accertamento, due veicoli si sono scontrati. Per fortuna, nessuna persona è rimasta gravemente ferita nel sinistro: una giovane di 14 anni è stata trasportata comunque per accertamenti al Pronto soccorso del Carlo Urbani, a bordo di un’ambulanza della Croce Verde di Jesi. Sul posto, la Polizia locale per i rilievi.