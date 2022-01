Scontro tra due auto, un bimbo in ospedale per accertamenti | Password Magazine

JESI – Due automobili sono rimaste coinvolte in un incidente in Via Marco Polo.

L’incidente è avvenuto ieri sera quando, per cause in corso di accertamento, due vetture si sono scontrate alle ore 21 circa in prossimità del cinema multisala. Tempestivamente sono giunti i soccorsi con un’ambulanza della Croce Verde: le due ragazze e un minore di quattro anni, a bordo delle vetture coinvolte nello scontro, sono stati portati al Pronto Soccorso dell’Ospedale Carlo Urbani di Jesi in codice di bassa gravità per accertamenti. Oltre ai soccorsi della Croce Verde, presenti sul luogo dell’incidente anche i Carabinieri per i rilievi del caso e la determinazione delle cause dell’incidente.