FABRIANO – I vigili del fuoco sono intervenuti questa mattina a Fabriano per un incidente stradale tra due auto sula strada comunale Varano-Campodiegoli. La squadra VVF sul posto ha collaborato con il personale del 118 per estrarre dall’auto una delle tre persone coinvolte e mettere in sicurezza i veicoli e l’area dell’incidente. I tre feriti sono stati accompagnati in ospedale per le cure necessarie.