Scontro tra due auto, un giovane in ospedale | Password Magazine

FILOTTRANO – Scontro a Filottrano nella tarda mattinata di oggi, due auto coinvolte e un ferito. L’incidente è avvenuto in via Tornazzano, intorno alle 11.30. Danni ai veicoli coinvolti dopo l’impatto frontale-laterale, ferito un ragazzo di 20 anni che è stato trasportato all’ospedale Carlo Urbani da un’ambulanza della Croce Verde di Jesi con un codice di media gravità. Lamentava dolori per la botta al collo e al ginocchio, sarà sottoposto agli accertamenti medici del caso. Sul posto la Polizia locale per i rilievi.