Scontro tra due auto, una si rovescia. Atterra l'eliambulanza | Password Magazine

FILOTTRANO – Spaventoso incidente nel pomeriggio di oggi a Filottrano, con due auto coinvolte.

Lo scontro è avvenuto all’incrocio tra la Sp362 e la Sp 11, nell’urto uno dei mezzi si è rovesciato. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e i vigili del fuoco. La squadra dei pompieri ha collaborato con il personale del 118 per stabilizzare i due feriti e mettere in sicurezza i veicoli coinvolti. Le persone coinvolte nell’incidente sono state trasportate in codice rosso all’ospedale regionale di Torrette, una a bordo dell’eliambulanza, atterrata sul posto, e l’altra con un’ambulanza della Croce Verde di Jesi. Nessuno dei due sarebbe in pericolo di vita.